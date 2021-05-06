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Вместо стены – глубокие ямы: Украина отгораживается от России

Мир » Бывший СССР » Украина

Почти 400 км противотанковых рвов построили украинские военные на границе с Россией.

Об этом сообщил глава Госпогранслужбы Украины Сергей Дейнеко.

"За все время работ обустроено около 400 километров противотанкового рва, 330 километров рокадной дороги, 70 километров колючей проволоки и 100 километров металлического забора", — рассказал он местным СМИ.

По словам командира украинских пограничников, стоимость проекта — 2,5 млрд гривен (около $90 млн).

Напомним, что идея отгородиться от России стеной принадлежит экс-премьеру Незалежной Арсению Яценюку. Впервые она была озвучена им 3 сентября 2014 года.

Тогда Яценюк назвал проект "Европейским валом" и пообещал, что его построят за 4 года, израсходовав около 8 миллиардов гривен.

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Украина спасается от России стеной
Автор: Ольга Лебедева
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