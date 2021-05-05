Украинец через суд потребовал обеспечить доступ к вакцине "Спутник V"

Харьковчанин потребовал через суд, чтобы министр здравоохранения Украины Максим Степанов ушёл в отставку, а Минздрав обеспечил доступ к вакцине "Спутник V".

Окружной административный суд Киева зарегистрировал иск жителя Харькова. Ответчиками по иску являются Министерство здравоохранения Украины и его глава Максим Степанов.

"Истец просит суд обязать Минздрав как центральный орган исполнительной власти в сфере здравоохранения принять меры для обеспечения гражданам, желающим вакцинироваться против коронавирусной инфекции вакциной "Спутник V", доступа к этой вакцине", — сообщила суть искового заявления пресс-служба суда.

Кроме того, по мнению истца, министр здравоохранения Украины Максим Степанов должен сложить с себя полномочия. В исковом заявлении содержится требование обязать Степанова написать заявление об отставке. Судебное производство по делу ещё не открыто.

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