Меркель рассказала, чем займётся вне политики

Как известно, на сентябрьские выборы в Германии нынешний канцлер Ангела Меркель не пойдёт. И она уже придумала, чем заполнит освободившееся время — хотя и без конкретики.

Меркель уточнила, что сейчас идёт борьба с пандемией, поэтому продумывать свой будущий отдых до мелочей у неё нет возможности.

"Работа занимает всё моё время, особенно в период пандемии коронавируса, поэтому мне абсолютно некогда думать о том, что я буду делать после. Я немного высплюсь, немного погуляю на природе и подумаю, чем конкретно я потом хочу заниматься. Я буду рада этому, но пока что я с удовольствием делаю свою работу", — рассказал Меркель в ходе мероприятия, посвящённого 76-летию освобождения Нидерландов от нацистской оккупации.

По последним данным, Меркель не просто не собирается становиться кандидатом на выборах, а желает уйти из политики вообще. Она неоднократно уточняла этот момент для различных СМИ.

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