Байден уточнил, когда хотел бы пообщаться с Путиным

Новые подробности о том, когда может пройти встреча президентов США и России Джо Байдена и Владимира Путина. По мнению лидера США, лучшим вариантом был бы июнь.

Напомним, что в июне Байден собирается в "большой тур" по Европе. В первой половине месяца он приедет в Бельгию, затем — в Великобританию. Это будет первая заграничная поездка Байдена после избрания на пост президента Штатов.

Журналисты спросили главу США, надеется ли он на встречу с российским коллегой именно в июне.

"Да, я надеюсь и ожидаю, что так и будет", — ответил Байден.

Напомним, что ранее президент США предлагал встречу в одной из стран Европы. По данным МИД России, предложение Штатов изучается. Также позднее в Кремле сообщили, что дело дошло уже и до обсуждения сроков встречи.

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