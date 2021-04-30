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Харьков будет праздновать День Победы вместе с Россией

Мир » Бывший СССР » Украина

Харьков собирается праздновать День Победы вместе с Россией, это очень сильно поднимет рейтинг Игоря Терехова перед выборами мэра в октябре. 

Харьков будет праздновать День Победы вместе с Россией

И.о. мэра Харькова Игорь Терехов объявил горожанам, что город проведёт праздничные мероприятие в ознаменования Дня Победы 9 мая. Среди запланированных мероприятий будет и общегородская акция  "Лента памяти" идентичная акции "Полк победы" в прошлом году, сообщает местный ресурс Status quo.

"Та акция была инициирована Геннадием Кернесом. Тогда многие харьковчане вышли на балконы с портретами своих родственников, которые воевали и добыли победу для Украины, для Харькова. В этом году мы планируем провести акцию «Лента памяти». Для этого будут собраны фамилии харьковчан, которые воевали, и затем их огласят по телевизору. Да, мы будем отмечать 9 Мая. Для нас это святой праздник", - рассказал Терехов.

Терехов заявил также, что памятник маршалу Жукову не будет снесен и что проспект маршала Жукова, как и памятник, тоже есть и будет в Харькове.

"В Харькове стоит памятник маршалу Жукову. Харьковчане понимают, что это человек, благодаря которому была добыта победа. Сегодня есть разные попытки говорить, что он причастен к определенным вещам, попытки приписать, что его нужно тоже декоммунизировать, снести памятник, переименовать проспект, который у нас есть, маршала Жукова. Но история даст свою оценку», — заявил он.

 Ранее сообщалось, что украинские националисты забросали камнями автомобиль руководителя фракции партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» (ОПЗЖ) Андрея Лесика в городском совете Харькова. Об этом сообщалось 21 апреля, на сайте партии.

В нынешних условиях бесконтрольной власти неонацистов на Украине, которые считают День Победы изобретением «агрессора», это весьма серьезный шаг, который отражает настроения населения юго-востока.  Таким образом, Терехов может очень сильно поднять себе рейтинг перед выборами мэра в октябре.

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