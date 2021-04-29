США используют грязные методы для подрыва отношений России и Судана

Власти США прибегли к шантажу, чтобы заставить Судан отказаться от размещения базы ВМФ РФ на своей территории. Для этого Вашингтон развернул пропагандистскую кампанию против российского проекта.

28 апреля зарубежные СМИ Bloomberg и Al Arabiya со ссылкой на анонимные источники заявили, что Хартум намерен приостановить выполнение соглашения с Москвой о строительстве пункта материально-технического обеспечения ВМФ России. Через несколько часов посольство РФ опровергло этот фейк, однако прозападная пресса уже подхватила вброс.

И это не первый раз, когда Белый дом пытается подорвать отношения России и Судана. Так, например, 27 апреля в СМИ появилось сообщение о якобы прибытии на суданскую военную базу "Фламинго" около 70 российских военных. Они, по утверждениям неких анонимных источников, сопровождали груз из боевых машин, радаров и ракетных установок. Эти публикации стали очередной попыткой запугать суданский народ российским оружием.

Оказывая давление на Хартум, Вашингтон пытается вытеснить РФ из региона. Причина тому — соглашение между Москвой и переходным правительством Судана о размещении МТО на Красном море. По условиям этого договора власти африканской страны обязуются не заключать договоренности о строительстве баз других государств на своей территории.

Осознав важность региона, Штаты пытаются отмотать ситуацию назад. Для этого они стараются использовать собственные рычаги давления на Хартум — обещая, к примеру, помочь в погашении долга Судана перед Всемирным банком или разместить на территории страны базу AFRICOM.

Финансовые договоренности американцы превращают в инструмент шантажа, активно подкрепляя их еще и информационной кампанией. Такими грязными методами Вашингтон пытается вернуть упущенную выгоду от незаключенных договоренностей с суданскими властями.