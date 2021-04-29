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Байден решил заняться налогами "миллионеров и миллиардеров"

Мир » Северная Америка » США и Канада

Президент США Джо Байден в своём первом обращении к Конгрессу заявил о намерении повысить налогообложение для граждан, зарабатывающих более $400 тысяч в год, и тех, кто увеличил свой капитал во время пандемии.

Байден решил заняться налогами "миллионеров и миллиардеров"

Также в ходе выступления он указал, что в прошлом году 55 крупнейших корпораций страны не заплатили федеральный подоходный налог на прибыль размером более $40 млрд. Многие из компаний уклоняются от уплаты налогов через офшоры "от Швейцарии до Бермудских и Каймановых островов". Это неправильно, считает Байден.

Поэтому он намерен реформировать систему корпоративного налогообложения, повысив ставку подоходного налога для тех, кто зарабатывает более $400 тысяч в год, до 39,6%, как "это было, когда Джордж Буш — младший стал президентом"

Он раскритиковал решение предыдущего президента Дональда Трампа, снизившего налоги в 2017 году. Предполагалось, что это окупит себя и обеспечит экономический рост. Вместо этого образовался дефицит госбюджета в $2 трлн, а "миллиарды долларов попали в карманы руководителей компаний".

Также Байден обратил внимание на то, что коронавирус увеличил разрыв в доходах американцев. Если 20 млн граждан из рабочего и среднего класса потеряли работу, то 650 граждан увеличили своё состояние более чем на $1 трлн.

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Автор: Анастасия Гостищева
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