Лишённый права голоса украинский депутат отомстил ПАСЕ

Скандально известный член украинской делегации в ПАСЕ Алексей Гончаренко отомстил европейской парламентской площадке за лишение его права голоса.

Ранее председатель Парламентской ассамблеи Совета Европы Хендрик Дамс вынес украинскому депутату Алексею Гончаренко предупреждение за неоднократные грубые нарушения порядка и правил работы ПАСЕ. Представителю Украины отключили микрофон и на три месяца лишили его права выступать.

В ответ на это наказание Гончаренко призвал своих подписчиков "проявить солидарность" и забросать официальную страницу ПАСЕ в Facebook спам-комментариями. Некоторое время спустя он сообщил, что "члены комитета, которые голосовали за то, чтобы лишить меня права слова, уже сожалеют об этом решении и о том шквале критики и негатива, который они получили в ответ".

"Наш дальнейший план такой: готовим медиакампанию в европейских СМИ, где расскажем о тех, кто был причастен к лоббированию российских интересов и лишению меня слова", — поделился одиозный депутат в своём Facebook.

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