Шоу в ПАСЕ: украинский депутат нарушил порядок с помощью флага Украины

Не обошлось без скандала выступление представителей Украины в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ). В какой-то момент один из них достал и развернул украинский флаг.

Инцидент произошёл прямо во время работы по одному из докладов, обозначенному как "Видение ассамблеей стратегических приоритетов Совета Европы". Депутат от Украины Алексей Гончаренко выступил с весьма эмоциональной речью, в ходе которой решил продемонстрировать собравшимся флаг Украины.

"Ни одного слова нет в докладе о территориальной целостности государств-членов, о суверенности государств-членов. О мирном разрешении конфликтов в Европе. А у нас войны идут в Европе. Я хочу напомнить вам об этом. Многие из вас об этом забывают. Я взял этот флаг", — заявил Гончаренко.

Представителя Украины попросили соблюдать порядок работы, а также указали на то, что ранее он неоднократно нарушал правила.

"Господин Гончаренко, это не разрешено в ПАСЕ", — отреагировал председатель Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) Хендрик Дамс.

"В чём проблема с нашим национальным флагом?" — не смутился депутат, продолжив выступление.

Затем представителю Украины отключили микрофон и напомнили, что подобные нарушения можно назвать грубыми.

"Это не первый раз, когда вы, господин Гончаренко, грубо злоупотребляете своим правом на выступление", — уточнил Дамс.

Также он попросил позднее представить доклад, касающийся инцидента.

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