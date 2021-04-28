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Скончался участник первой лунной миссии NASA Майкл Коллинз

Мир

В отличие от своих коллег Нила Армстронга и Эдвина Олдрина, пилот командного модуля корабля "Аполлон-11" Майкл Коллинз не сделал ни шагу по поверхности Луны.

Скончался участник первой лунной миссии NASA Майкл Коллинз

"Мы с сожалением сообщаем, что наш дорогой отец и дедушка умер сегодня после отважной борьбы с раком. Свои последние дни он провёл в спокойствии, окружённый членами семьи", — сообщила сегодня в Twitter семья астронавта.

Майкл Коллинз — один из 24 (на данный момент) астронавтов, совершавших полёт к Луне. В космосе он побывал дважды: в 1966 году (миссия Gemini-10) и в 1969 (миссия Apollo-11). В тот момент, когда Нил Армстронг и Эдвин (более известный как Базз) Олдрин совершили "маленький шажок для человека, но огромный шаг для всего человечества", высадившись на поверхность спутника Земли, Коллинз ждал их на лунной орбите.

После завершения карьеры астронавта Майкл Коллинз занимался общественной и политической деятельностью. Он ушёл из жизни в возрасте 90 лет.

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Автор: Людмила Черткова
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