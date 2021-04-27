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В Канаде после вакцины AstraZeneca умер человек

Мир » Северная Америка » США и Канада

В Канаде зарегистрирована первая смерть из-за образования тромба после прививки вакциной фирмы AstraZeneca.

Это произошло в провинции Квебек. Всего в стране по данным телеканала СВС зафиксировано еще шесть несмертельных случаев свертываемости крови. В итоге «официальные лица» страны пришли к выводу, что у вакцины намного больше преимуществ, чем рисков.

Кроме AstraZeneca, в Канаде возможна вакцинация препаратами Pfizer/BioNTech, Moderna и Janssen.

Ряд стран ограничил использование AstraZeneca из-за возникающих побочных эффектов в виде образования тромбов. Тем не менее, к примеру, этой вакциной привилась немецкий канцлер Ангела Меркель.

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