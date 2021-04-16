Меркель сделала прививку от коронавируса вакциной AstraZeneca

Канцлер ФРГ Ангела Меркель сделала прививку от коронавируса препаратом AstraZeneca. На фоне скандала вокруг этой вакцины такой шаг можно назвать рискованным.

"Я рада, что сегодня сделала первую прививку AstraZeneca. Благодарю всех, кто участвует в кампании по вакцинации, и всех, кто сделал прививку. Прививка — это ключ к преодолению пандемии", — процитировал в Twitter слова фрау Меркель официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Зайберт.

В качестве доказательства он опубликовал медицинский формуляр и сертификат о сделанной прививке. Через некоторое время канцлеру ФРГ предстоит получить вторую дозу препарата.

"В одиночку врачи и медсёстры не могут выиграть борьбу с коронавирусом в третьей волне. Им нужна поддержка государства, политиков, общества — всех нас", — заявила Ангела Меркель в этот же день, выступая в Бундестаге.

Ранее "Правда.Ру" сообщала, что многие страны приостановили использование вакцины AstraZeneca после сообщений о случаях образования тромбов после введения препарата.

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