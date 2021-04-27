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"Заявочка на будущее": о главе Минздрава Украины, вакцине и политике

Мир

Интересные новости из Киева: украинские учёные, оказывается, уже создали сразу несколько вариантов вакцины от коронавируса. Однако мешают проблемы с финансированием — денег дали маловато.

Максим Степанов
Максим Степанов

Об успехах Украины рассказал министр здравоохранения Максим Степанов, подчеркнувший, что на данный момент ведутся доклинические исследования. Насколько реально появление у Киева собственной вакцины — и какие цели преследует Степанов, делает подобные заявления? "Правда. Ру" пообщалась с Александром Охрименко, экономистом, президентом Украинского аналитического центра.

Вакцина Шрёдингера: вроде есть, а производить нельзя

Эксперт отмечает: на текущий момент у Украины действительно есть довольно развитые лаборатории. Однако нынешние наработки относятся к лабораторным образцам, то есть к применению и к "серии" они не готовы.

"Вакцина разрабатывается учёными как формула, тест, эксперимент. Ещё в прошлом году украинские учёные проводили тест, получили положительный результат.

Но есть одна проблема — это экспериментальный продукт, то есть вакцина, которую создают в лабораторных условиях, она не готова к производству", — рассказывает Охрименко.

Для того, чтобы запустить вакцину в производство, нужен как минимум год, а с учётом творящегося в стране бардака — около двух с половиной лет.

"Для того, чтобы довести вакцину от лаборатории до завода, нужно финансирование от государства. А денег не выделяют", — рассказывает Охрименко.

"Заявочка на будущее": без политики не обошлось

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Коронавирус на Украине

По большому счёту, тема вакцины на Украине очень политизирована, продолжает эксперт. И заявление Степанова по вакцине также преследует политические цели.

"Он лишний раз хотел заявить о себе, намекнуть, что с удовольствием стал бы премьер-министром. Это такая заявочка на будущее", — считает Охрименко.

Степанов очень хочет быть премьером, и сейчас он в центре внимания. Логично, что в такой ситуации политик старается пропиариться по максимуму — и заявление по вакцине стоит воспринимать как предвыборное.

Интересно, что ранее Степанов также упоминал вакцину, однако в несколько ином тоне. Он заявлял, что целесообразнее пока закупать вакцины за границей, потому что для Украины запуск собственной вакцины в производство — вопрос нескольких лет.

"Было интервью с ним, говорил про срок примерно в два года: мол, мы можем делать, но есть целесообразность закупаться за границей.

А теперь он говорит: всё хорошо, всё замечательно. Стоп, ты же месяц назад говорил, про "невозможно". Что же ты путаешь постоянно? Нельзя же каждый месяц менять мнения.

Получается, что раньше он говорил одно, а сейчас другое. Стоило бы определиться", -резюмирует Охрименко.

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Коронавирус в Украине: Степанов обвиняет НАБУ в срыве вакцинации
Автор: Константин Шапров
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