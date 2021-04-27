"Надо будет добавлять деньги": Киев отчитался о разработке вакцин

Новости об успехах Киева в создании вакцин против коронавируса. Как оказалось, украинские специалисты создали уже два варианта препаратов, которые можно считать "кандидатами" на "должности" вакцины.

Успехи Украины прокомментировал министр здравоохранения Максим Степанов. Он подчеркнул, что на данный момент специалисты стабилизировали лекарственную форму, проводятся доклинические исследования.

"У нас есть два кандидата на вакцину. Последний — это тот, с которым мы ходили к президенту 22 октября", — рассказал Степанов для ICTV.

Однако, отметил политик, есть и некоторые проблемы. Например, на разработку одного из вариантов дали всего 100 млн гривен, тогда как нужно намного больше.

"Надо будет добавлять деньги", — подытожил Степанов.

Напомним, что ранее жителей страны порадовали "Вакциной" крепостью в 40%: предприимчивые коммерсанты придумали и выпустили несколько вариантов водки.

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