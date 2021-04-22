Кулеба — главам МИД стран ЕС: Россию стоило бы отключить от SWIFT

Очередную просьбу к представителям ЕС высказал представитель Украины: конечно же, не обошлось без упоминания России. По мнению главы украинского МИД Дмитрия Кулебы, Россию неплохо было бы отключить от системы SWIFT — именно такую возможность предложил рассмотреть Кулеба.

Свою позицию глава украинского МИД озвучил главам МИД стран ЕС, с которыми пообщался посредством видеосвязи. Как он позже рассказал в интервью для Reuters, такая мера могла бы вписаться в новый санкционный пакет против России. Санкции, считает он, нужны на случай, если ситуация на востоке Украины снова ухудшится.

Напомним, что Киев попросил ранее не только "виртуальной", но и реальной помощи против России. Общаясь с госсекретарем США Энтони Блинкеном в Брюсселе, Кулеба попросил привезти на Украину "мощные средства радиоэлектронной борьбы". Они также нужны для "противодействия РФ". А до этого Киеву захотелось видеть на своей территории американские комплексы Patriot.

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