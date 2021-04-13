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"Не только ради себя, но и ради Запада": Киев захотел ЗРК Patriot

Мир

Украине, по мнению властей, стоит замещать у себя ЗРК Patriot. Как оказалось, они пригодятся и для обороны страны, и для "обороны Запада".

"Не только ради себя, но и ради Запада": Киев захотел ЗРК Patriot

Данные по Patriot привёл руководитель офиса президента Незалежной Андрей Ермак. Украина, отметил он, держит оборону против России, в то время как комплексами Patriot Киев обделили.

"Украина держит оборону против России не только ради себя, но и ради Запада. Но где США размещают свои ракеты Patriot? Ближайшие находятся в Польше. Они должны быть здесь", — рассказал Ермак, общаясь с Time.

Интересно, что в интервью президента Украины Владимира Зеленского этому же изданию "мирная" риторика Киева снова сменилась достаточно воинственной. Зеленский отметил, что Россия планирует "накалять ситуацию".

"Они хотят, чтобы мы боялись. Они хотят, чтобы Запад боялся силы России, её мощи", — уверен президент.

Москве необходима данная стратегия: так Кремль сможет показать Западу, насколько тот нерешителен в своих попытках поддержать Киев.

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Автор: Константин Шапров, Редактор: Ольга Алексеева
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