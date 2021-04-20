Чешские депутаты требуют у России компенсации "за Врбетицу"

Нижняя палата чешского парламента призвала кабмин республики требовать от России компенсацию за ущерб, причиненный взрывами на армейских складах в Врбетице с 2014 году.

Власти Чехии связывают с этим взрывом российские спецслужбы.

Депутаты поддержали решение о высылке 18 сотрудников российской дипмиссии и сочли, что последнюю надо сократить еще больше. По их мнению, российские компании необходимо исключить от проектов стратегической инфраструктуры, куда относятся в том числе АЭС.

Ранее в «отлученном» от строительства АЭС «Дукованы» Росатоме выразили сожаление о «потерянных» Чехией многомиллионных контрактах.

Пресс-секретарь Дмитрий Песков отметил, что Прага пытается быть похожей на "товарищей за океаном".

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