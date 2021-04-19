В "Росатоме" оценили потери Чехии от отказа в сотрудничестве

Исключенный из числа кандидатов в тендере по строительству нового энергоблока чешской АЭС «Дукованы», «Росатом» заявил о том, что теперь не состоятся чешские контракты на миллиарды евро.

«Российское предложение подразумевало вовлечение сотен чешских и европейских компаний в проект расширения АЭС "Дукованы", в рамках которого могли быть заключены контракты на миллиарды евро. Таким образом, исключая "Росатом" из тендера, чешские власти исключают, в первую очередь свою национальную промышленность», - заявили РИА «Новости» в компании.

«Росатом» выразил сожаление о подобном решении чехов, ведь перспективы имелись и «в рамках совместной работы в третьих странах».

В деревне Врбетице, расположенной на востоке Чехии в 2014 случился взрыв на складе с боеприпасами. Чешские власти связывают этот взрыв с деятельностью российских спецслужб, что в итоге привело к дипломатическому скандалу.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.