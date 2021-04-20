Песков: Прага пытается быть похожей на "товарищей за океаном"

Президент РФ Владимир Путин не планирует проводить переговоры с властями Чехии. Об этом рассказал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Напомним, что отношения Москвы и Праги обострились из-за высылки российских дипломатов, а также из-за обвинений по инциденту с взрывами на военных складах в Врбетице.

Песков подчеркнул, что решение чешской стороны касательно высылки дипломатов из РФ можно назвать "разрушительным" для отношений Москвы и Праги.

"Мы, безусловно, такое поведение Праги считаем абсолютно безосновательным, разрушительным с точки зрения двусторонних отношений. Мы считаем лишённой здравого смысла такую линию Праги. Выглядит это всё как попытки быть похожими в непредсказуемых, агрессивных действиях на своих старших товарищей за океаном", — уточнил Песков для СМИ.

Пресс-секретарь добавил также, что обвинения со стороны Чехии пока ничем не подкреплены и "не подаются пониманию", равно как анализу. В целом они возмутительны, резюмировал Песков.

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