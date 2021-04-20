Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
Фастфуд разрушает кости и тормозит развитие ребёнка
"Главстрой" стал лучшим работодателем России в строительной отрасли
Из Российской премьер-лиги исключены семеро арбитров
Кардиолог Иванов: "Кофе очень здорово истощает организм"
Медики раскрыли тайну феномена "грозовой астмы"
УЕФА даст клубам Суперлиги шанс на исправление ошибки
Эксперты рассказали, как с наибольшей выгодой вкладывать в золото
В Университете Монаша разработали способ лечения "разбитого сердца"
Дерипаска назвал способ выхода России из-под санкционного давления

Песков: Прага пытается быть похожей на "товарищей за океаном"

Политика

Президент РФ Владимир Путин не планирует проводить переговоры с властями Чехии. Об этом рассказал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Песков: Прага пытается быть похожей на "товарищей за океаном"

Напомним, что отношения Москвы и Праги обострились из-за высылки российских дипломатов, а также из-за обвинений по инциденту с взрывами на военных складах в Врбетице.

Песков подчеркнул, что решение чешской стороны касательно высылки дипломатов из РФ можно назвать "разрушительным" для отношений Москвы и Праги.

"Мы, безусловно, такое поведение Праги считаем абсолютно безосновательным, разрушительным с точки зрения двусторонних отношений.

Мы считаем лишённой здравого смысла такую линию Праги. Выглядит это всё как попытки быть похожими в непредсказуемых, агрессивных действиях на своих старших товарищей за океаном", — уточнил Песков для СМИ.

Пресс-секретарь добавил также, что обвинения со стороны Чехии пока ничем не подкреплены и "не подаются пониманию", равно как анализу. В целом они возмутительны, резюмировал Песков.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.

Чехия высылает дипломатов РФ и разыскивает "Петрова" и "Боширова"
Автор: Константин Шапров, Редактор: Нина Лебедь
Последние материалы
"Главстрой" стал лучшим работодателем России в строительной отрасли
Песков: Прага пытается быть похожей на "товарищей за океаном"
Из Российской премьер-лиги исключены семеро арбитров
Кардиолог Иванов: "Кофе очень здорово истощает организм"
"Ковид"-паспорта: новая проблема России и Европы?
Скажет ли президент в послании о присоединении ЛДНР и Белоруссии
Медики раскрыли тайну феномена "грозовой астмы"
УЕФА даст клубам Суперлиги шанс на исправление ошибки
Эксперты рассказали, как с наибольшей выгодой вкладывать в золото
Эрдоган делает все, чтобы усидеть на двух стульях
Популярное
Евросоюз
Низость не прощается: Чехии надолго закрыт путь выгодных отношений с Россией

К странам Балтии и Украине по уровню интеллекта политиков присоединяется Чехия, которая надолго закрыла для себя дверь взаимовыгодных отношений с Россией.

Низость не прощается: Чехии надолго закрыт путь выгодных отношений с Россией
Вашингтон выставил Прагу на посмешище с Бошировым и Петровым
Евросоюз
Вашингтон выставил Прагу на посмешище с Бошировым и Петровым
Мир. Новости мира
"Они перепуганные сидят": вице-премьер Украины о делегации России в ТКГ
Новости медицины
Дерматологи перечислили кожные симптомы диабета второго типа
Андрей Мартынюк Ноу-хау киевской филологии - "украинский русский" Андрей Мартынюк Любовь Степушова Для чего России провокация с военным переворотом в Белоруссии? Любовь Степушова Василий Амирджанов Черти с ноутбуками призывают россиян подумать о жизни Василий Амирджанов
Новости Белоруссии
Для чего России провокация с военным переворотом в Белоруссии?
Маргиналы
"Армия спасения Навального" объявила дату "финальной битвы"
Новый Карибский кризис произойдёт в Европе
Мир. Новости мира
Новый Карибский кризис произойдёт в Европе
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте
Антиопечатка

Copyright © 1999-2021, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников