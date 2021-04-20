Всё-таки отправится за консультациями в Вашингтон посол США в Москве Джон Салливан. Ранее покидать Москву он отказывался.

Как сообщил ТАСС сам Салливан, он приедет назад достаточно оперативно: в течение "ближайших недель".

"Я думаю, что для меня важно поговорить напрямую с моими новыми коллегами в администрации [президента США Джо] Байдена в Вашингтоне о нынешнем состоянии двусторонних отношений между США и Россией.

Я вернусь в Москву в ближайшие недели до встречи президентов Байдена и [РФ Владимира] Путина", — уточнил посол.