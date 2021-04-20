Всё-таки отправится за консультациями в Вашингтон посол США в Москве Джон Салливан. Ранее покидать Москву он отказывался.
Как сообщил ТАСС сам Салливан, он приедет назад достаточно оперативно: в течение "ближайших недель".
"Я думаю, что для меня важно поговорить напрямую с моими новыми коллегами в администрации [президента США Джо] Байдена в Вашингтоне о нынешнем состоянии двусторонних отношений между США и Россией.
Я вернусь в Москву в ближайшие недели до встречи президентов Байдена и [РФ Владимира] Путина", — уточнил посол.
Напомним, что ещё в пятницу, 16 апреля, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков уточнил для СМИ: Салливану рекомендовали отправиться на консультации в США по поводу "ответных мер России". Однако, по данным портала Axios, посол сначала не хотел уезжать, сообщив, что "его придётся заставить". В Госдепе США от комментариев для Axios отказались.
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