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Американский посол отказался уезжать из России

Политика

Американский посол в России Джон Салливан отказался покинуть Москву и отправляться в США консультироваться с руководством, хотя такова была рекомендация МИД РФ.

Как заявили источники портала Axios, если русские хотят, чтобы Салливан уехал, его придется заставить. Последние санкции США, датированные 15 апреля, помимо введения ограничений для 32 человек и организаций связаны с высылкой десяти российских дипломатов.

Тогда Москва предложила уехать десяти сотрудникам дипмиссии, а также ограничила передвижение оставшихся и прекратила работу американских фондов, подконтрольных Госдепу и иным ведомствам. Уехать предложили и Салливану с целью «провести подробные, серьезные консультации».

Российский посол в Америке Анатолий Антонов был отозван российским правительством с той же целью.

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Обида проглочена? Путин отправил посла Антонова в США
Автор: Михаил Закурдаев
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