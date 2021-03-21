Посол РФ в США Анатолий Антонов перед вылетом в Москву не стал комментировать ситуацию в российско-американских отношениях. Об этом сообщает РИА "Новости".
Пригласить посла в Москву на консультации в МИД РФ решили после недавнего интервью президента США Джо Байдена телеканалу ABC News, в котором тот заявил, что российский лидер Владимир Путин "заплатит" за якобы вмешательство в американские выборы. Кроме того, в нем Байден утвердительно ответил на вопрос, считает ли он Путина "убийцей".
"Когда я приеду, приезжайте все в Вашингтон — я всем обеспечу специальную встречу в посольстве", — сказал Антонов, когда журналисты поинтересовались о том, как принято реагировать в дипломатическом этикете на жесты, подобные тому, который продемонстрировал Байден.
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