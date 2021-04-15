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Курс валюты Сирии обвалился на 100%

Мир » Азия » Ближний Восток

Официальный курс сирийского фунта снизился на 100% по отношению к доллару США. Согласно установленному Центробанком Сирии, курс доллара составляет теперь 2 512 фунтов за $1. До этого он был равен 1 256 фунтов за $1, сообщает агентство SANA. Этот курс не менялся с июня прошлого года.

Курс валюты Сирии обвалился на 100%

Ранее президент Сирии Башар Асад отправил в отставку председателя Центробанка Хазема Карфуля, занимавшего эту должность с сентября 2018 года.

12 апреля 2021 года сирийский президент также подписал указ о сдерживании роста цен и защите прав потребителей. Он предусматривает ряд мероприятий по регулированию рыночной торговли с усилением контроля за продажей и качества пищевых продуктов.

Ожидается, что власти будут жестко наказывать за манипулирование ценами, несанкционированные распродажи и мошенничество, выписывая нарушителям крупные штрафы и арестовывая их.

За последнее время продовольственные товары в Сирии подорожали на 33%, в результате чего за чертой бедности оказалось около 90% населения. Наряду с инфляцией над этим "поработало" снижение зарплат.

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Автор: Анастасия Гостищева, Редактор: Нина Лебедь
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