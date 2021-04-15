И вам продадим: из Турции ответили на рекомендацию Лаврова по Украине

Призыв главы российского МИД Сергея Лаврова касательно того, что "милитаристские настроения Киева" подпитывать не стоит, решили прокомментировать в Турции. Как оказалось, страна готова "продавать и России".

Напомним, что ранее в СМИ прошли данные о закупках Киевом беспилотных летательных аппаратов Bayraktar, которые производит Турция. Глава МИД РФ отреагировал на это так:

"Мы всем ответственным странам, с которыми мы общаемся (Турция одна из них), настоятельно рекомендуем проанализировать ситуацию, вечные воинствующие заявления киевского режима и предостерегаем их от того, чтобы они подпитывали эти милитаристские настроения".

Издание Türkiye сумело найти для комментария некие "дипломатические источники", которые сообщили следующее:

"Если Россия тоже захочет купить ударные БПЛА, мы и ей продадим".

Напомним, что Украина ранее заявляла и о том, что хотела бы видеть на своей территории комплексы Patriot.

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