Bloomberg: и все же санкции за Solar Winds введут

Очередные санкции намерены ввести против России власти Америки, но важно, за что. Якобы именно Москва вмешивалась в выборы президента США и производила-таки кибератаку на ПО SolarWinds.

В связи с этим ожидается высылка из страны десяти россиян, занимающих официальные посты, в том числе дипломатические. Рестрикции также затронут около 20 организаций, включая якобы контролируемые российской разведкой СМИ. Все это — данные Bloomberg, которые никто подтверждать ТАСС не стал.

Ранее пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что возможные новые антироссийские санкции США будут свидетельствовать о том, что слова американской стороны расходятся с делом.