Очередные санкции намерены ввести против России власти Америки, но важно, за что. Якобы именно Москва вмешивалась в выборы президента США и производила-таки кибератаку на ПО SolarWinds.
В связи с этим ожидается высылка из страны десяти россиян, занимающих официальные посты, в том числе дипломатические. Рестрикции также затронут около 20 организаций, включая якобы контролируемые российской разведкой СМИ. Все это — данные Bloomberg, которые никто подтверждать ТАСС не стал.
Ранее пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что возможные новые антироссийские санкции США будут свидетельствовать о том, что слова американской стороны расходятся с делом.
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