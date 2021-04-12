Мэр города в Украине сетует на русскоязычных: как с ними воевать?

Необходимость обосновать жителям пограничных регионов Украины смысл войны с Россией считает открытой глава украинского Тростянца Юрий Бова.

"К сожалению, большая часть территории заселена русскоговорящим населением", — приводит его слова в Верховной раде РИА "Новости".

Бова считает, что указанные регионы надо "развивать", ведь от их жителей во многом зависит суверенитет Украины.

Ранее пресс-секретарь украинского президента Владимира Зеленского подчеркнула, что Украина "просто не может" наступать на свою же территорию и не может бороться со своими людьми, имея в виду территорию Донбасса.

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