Необходимость обосновать жителям пограничных регионов Украины смысл войны с Россией считает открытой глава украинского Тростянца Юрий Бова.
"К сожалению, большая часть территории заселена русскоговорящим населением", — приводит его слова в Верховной раде РИА "Новости".
Бова считает, что указанные регионы надо "развивать", ведь от их жителей во многом зависит суверенитет Украины.
Ранее пресс-секретарь украинского президента Владимира Зеленского подчеркнула, что Украина "просто не может" наступать на свою же территорию и не может бороться со своими людьми, имея в виду территорию Донбасса.
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Заявления о "российской угрозе" от представителя государства, которое само является наибольшей угрозой для мирового сообщества, выглядят лицемерно.