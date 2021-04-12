В Киеве заявили, что Украина "не может наступать на свою же территорию"

Новые подробности о том, как Киев намерен решать ситуацию в Донбассе. Оказывается, о военном вмешательстве через наступление речи не идёт, а все сведения о том, что украинская армия к нему готовится, являются ложью.

Данные привела пресс-секретарь президента Украины Владимира Зеленского Юлия Мендель. Она подчеркнула, что для Киева неприемлем сценарий, при котором погибнут мирные жители региона.

"Главнокомандующий нашей армии уже заявлял буквально на днях, что сообщение о якобы наступлении Украины на Донбасс — это полный фейк и дезинформация. Дело в том, что Украина просто не может наступать на свою же территорию и не может бороться со своими людьми", — сообщила Мендель, выступая на канале "Дом".

Она попросила "не поддаваться панике" и смотреть на ситуацию трезво. Украина стремится к тому, чтобы решить вопрос дипломатическим путём, в частности, через продолжение переговоров в "нормандском формате", заключила Мендель.

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