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В Нью-Йорке на марш в защиту белых вышел один человек

Мир » Северная Америка » США и Канада

Возможно, виной тому был начавшийся в Нью-Йорке с самого утра дождь, но к единственному участнику "Марша в защиту жизней белых" никто так и не присоединился.

В Нью-Йорке на марш в защиту белых вышел один человек

"Марш в защиту жизней белых", запланированный на воскресенье, 11 апреля, должен был стать противовесом движению BLM ("Жизни чёрных имеют значение"). Но, хотя соответствующие группы в соцсетях насчитывали до нескольких тысяч участников, и сегодняшнее мероприятие было анонсировано заблаговременно, в Нью-Йорке на место его проведения у "Башни Трампа" явился один человек.

Он пришёл в маске и отказался представиться журналистам, но пояснил, что вышел на митинг, чтобы привлечь внимание к печальной статистике. По его словам, белых гибнет от рук чернокожих гораздо больше, чем наоборот.

Что такое "один в поле не воин", участнику "марша" пришлось почувствовать на себе. Он пришёл без плакатов, без какой-либо ещё символики, и стоял в основном молча, в то время как представители BLM и антифашистских организаций устроили настоящий анти-митинг.

"Эти защитники белых на самом деле защищают идею превосходства белой расы и являются настоящими фашистами. Мы хотим, чтобы они убрались прочь с наших улиц и из Нью-Йорка", — заявил один из них корреспонденту ТАСС.

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Автор: Людмила Черткова
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