Интересные новости из Киева: оказывается, власти Украины успешно разработали так называемый план действий на американском направлении. Он рассчитан на пятилетний срок и на тот факт, что Штаты "не оставят Украину в одиночестве".
Информации по "американской пятилетке" Киева пока немного: как сообщил для "Левого берега" заместитель руководителя офиса украинского президента Игорь Жовква, план существует и по срокам оказывается за рамками первого срока президента Украины Владимира Зеленского.
Напомним, что ранее из США высказались в поддержку суверенитета Украины и даже пообещали некую "помощь" в ситуации с Донбассом. Как оказалось, в недавнем разговоре Байдена и Зеленского Штаты свою позицию подтвердили.
"Мы получили единственный ответ, который и должны были получить от нашего стратегического партнера: США не дадут никому безнаказанно начать новые агрессивные действия в нашем регионе. Это и есть основной месседж разговора двух лидеров", — заявил Жовква.
Украина, добавил он, "не может не быть в фокусе внимания США".
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