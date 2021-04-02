Пушков оценил слова главы Пенгатона о помощи Украине в вопросе Донбасса

В свете ухудшения ситуации на Донбассе Украина по привычке продолжает надеяться на то, что ей помогут из Вашингтона. Однако в случае начала военных действий полагаться на Вашингтон Киеву не стоит.

Напомним о развитии событий: ранее глава Пентагона Ллойд Остин заявил, что Вашингтон поможет Киеву, если конфликт продолжит развиваться.

Прокомментировать ситуацию вокруг Донбасса решил председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков. Рассуждая о Донбассе, Украине и США в Telegram, он отметил: называть шансы на то, что войска США вступят в войну, можно лишь "полным безумием".

"Что бы это ни означало, Киеву не стоит особо полагаться на США в случае начала Украиной военной операции против Донбасса. Если даже Киев получил такие заверения от министра обороны США, они могут означать что угодно — от новых санкций против России до поставок оружия, но не прямое военное вмешательство США на стороне Украины, которое было бы полным безумием", — уверен Пушков.

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