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Тактика "окучивания": зачем делегация США посетила Узбекистан

Мир

Американская администрация, как оказалось, заинтересована в Узбекистане: с визитом туда приехала целая делегация. Её глава, бригадный генерал Дюк Пирак, оценил успехи работы самаркандского Центра подготовки младших специалистов и перспективы возможной дальнейшей работы.

Тактика "окучивания": зачем делегация США посетила Узбекистан

Насколько важен Узбекистан для США? Данный визит нужен просто "для галочки" или это часть далеко идущих планов Вашингтона? Комментарий "Правде.Ру" дал политолог-американист Дмитрий Дробницкий.

Тактика "окучивания": зачем приехали делегаты

Эксперт отмечает: действия Вашингтона предсказуемы. Нынешняя администрация будет всячески "окучивать" постсоветское пространство.

"Одна из целей американской дипломатии и вообще внешней политики, в том числе, связанной с другими ведомствами, будет нацелена на постсоветское пространство. К этому надо быть готовыми.

Естественно, такой большой регион без внимания либеральных интернационалистов из Вашингтона оставить было нельзя", — считает Дробницкий.

За двумя зайцами: при чём тут Китай

Китай США
В противостояние США и Китая "вклинят" Узбекистан?

Центральная Азия, продолжает эксперт, лишь одна из частей большого "американского паззла". Вашингтон решает сразу несколько задач — и "окучивает" соседей России, и занимается созданием помех для Китая.

"Там две вещи сразу сходятся. Во-первых, касательно наших южных соседей по постсоветскому пространству, во-вторых — касательно попыток всё-таки не дать китайцам в полной мере выстроить логистические коридоры через эти страны. Речь идёт, в частности, об инициативе "Один пояс и один путь", — разъясняет Дробницкий.

Так что работать в данном регионе Штаты будут часто, активно и последовательно, в том числе — против России, резюмирует эксперт.

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США "душит" экономику Узбекистана
Автор: Константин Шапров, Редактор: Нина Лебедь
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