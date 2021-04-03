В ДНР сообщили о гибели ребёнка после удара украинского БПЛА

В результате атаки украинского беспилотника погиб пятилетний ребёнок. Находившаяся с ним рядом женщина получила ранения различной степени тяжести.

Атака со стороны украинских силовиков произошла в посёлке Александровское под городом Енакиево в Донецкой народной республике. Беспилотный летательный аппарат был оснащён самодельным взрывным устройством, которое и было сброшено на территории населённого пункта.

"В этот момент во дворе находились два мирных жителя. В результате преступных действий украинских боевиков погиб ребёнок 2016 года рождения и получила ранения различной степени тяжести местная жительница 1954 года рождения, которая была доставлена в больницу, где ей оказана вся необходимая медицинская помощь", — сообщил Telegram-канал Народной милиции ДНР.

С момента обострения ситуации в Донбассе это уже второй случай гибели мирного населения в результате атак украинских военных. В ДНР обратились к представителям Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ с призывом зафиксировать эту атаку и потребовать от Украины детального разбирательства.

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