В ЛНР заявили об обстреле территории из артиллерии

Впервые с применения дополнительных мер по перемирию ВСУ обстреляли территорию самопровозглашенной Луганской народной республики из артиллерийских орудий, что запрещено минскими договоренностями.

Так заявил официальный представитель Народной милиции ЛНР Яков Осадчий. Как он утверждает, огонь был открыт с позиций 59-й и 92-й бригад ВС Украины.

«Для обеспечения безопасности мирного населения республики наши защитники были вынуждены открыть огонь по позициям противника, с которых велась стрельба, из не запрещенного минскими соглашениями вооружения», - уточнил он РИА «Новости».

Дополнительные меры перемирия вступили в силу в Донбассе с 27 июля. Они предполагают полный запрет ведения огня, размещения вооружения в населенных пунктах и вблизи них, наступательных и разведывательно-диверсионных действий.

В феврале украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что в соблюдении режима прекращения огня заинтересован только Киев, поэтому военные не получат от него прямого приказа атаковать ополченцев.

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