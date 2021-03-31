В двух учебниках по истории Украины обнаружили отсутствие Крыма на карте страны.
Причем выпустили их еще в 2017 и 2018 годах, сообщает украинский сайт «Историческая правда». Выпустило учебники, по этим данным, издательство «Грамота». Отсутствие полуострова обнаружили историки Валерий Рыжков и Виталий Скальский.
Крым стал регионом России после референдума, состоявшегося в марте 2014 года.
Ранее глава комитета парламента Крыма по туризму, курортам и спорту Алексей Черняк заявил, что полуостров получил, по сути, бесплатную рекламу, благодаря которой о нём узнали "представители более 150 стран мира" – за счет западных санкций.
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен
Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.
Надо ли Владимиру Путину опускаться до объяснений с Парижем и Берлином, лидеры которых тоже считают его "убийцей". Придёт время, "сами придут и сами дадут".