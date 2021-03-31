В Украине заметили отсутствие Крыма на карте в учебниках

В двух учебниках по истории Украины обнаружили отсутствие Крыма на карте страны.

Причем выпустили их еще в 2017 и 2018 годах, сообщает украинский сайт «Историческая правда». Выпустило учебники, по этим данным, издательство «Грамота». Отсутствие полуострова обнаружили историки Валерий Рыжков и Виталий Скальский.

Крым стал регионом России после референдума, состоявшегося в марте 2014 года.

Ранее глава комитета парламента Крыма по туризму, курортам и спорту Алексей Черняк заявил, что полуостров получил, по сути, бесплатную рекламу, благодаря которой о нём узнали "представители более 150 стран мира" – за счет западных санкций.