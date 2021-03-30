В Латвии не закроют дело против российской журналистки-внештатницы

Генеральная прокуратура Латвии не станет закрывать уголовное дело русскоязычной журналистки Аллы Березовской о сотрудничестве с МИА "Россия сегодня".

Дело против ряда внештатных авторов, пишущих для связанных с МИА порталов Baltnews и Sputnik Латвия было возбуждено в декабре. У этих людей состоялись обыски, с них взяли подписку о невыезде. Им грозит в том числе лишение свободы при том, что они не являются сотрудниками указанных СМИ.

Алла Березовская — одна из таких внештатников. Она решила оспорить иск в прокуратуре, и вот результат, передает РИА "Новости".

МИД России ранее назвал происходящее карательной акцией и попранием свободы СМИ. Дипломаты подчеркивают, что санкции носят персональный характер и относятся лично к гендиректору МИА "Россия сегодня" Дмитрию Киселеву. На его сотрудников они распространяться не должны.