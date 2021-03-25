В Турции считают, что Россия помогает укреплять независимость ЦАР

Помощь России позволяет Центральноафриканской Республике развивать государственные институты, а также способствует укреплению безопасности.

Такое мнение выразила эксперт из Центра африканских исследований Университета Анкары Серен Гюрслер. По ее словам, помощь России и успехи ЦАР негативно отражаются на позициях Франции в африканском государстве.

В отличие от Парижа, который пытается сохранить влияние в ЦАР за счет проведения госпереворотов, Москва развивает плодотворное сотрудничество в различных сферах, в том числе, укрепляя местную систему безопасности.

По мнению турецкого эксперта, российские инструкторы, которых в СМИ связывают с "ЧВК Вагнера", повысили квалификацию вооруженных сил ЦАР. Эта помощь кардинально отличается от усилий западных стран, которые не помогали африканским странам укреплять армию и государственные органы, а отправляли свои войска для обозначения присутствия в регионе.