В Турции считают, что Россия помогает укреплять независимость ЦАР

Помощь России позволяет Центральноафриканской Республике развивать государственные институты, а также способствует укреплению безопасности.
Такое мнение выразила эксперт из Центра африканских исследований Университета Анкары Серен Гюрслер. По ее словам, помощь России и успехи ЦАР негативно отражаются на позициях Франции в африканском государстве.
В отличие от Парижа, который пытается сохранить влияние в ЦАР за счет проведения госпереворотов, Москва развивает плодотворное сотрудничество в различных сферах, в том числе, укрепляя местную систему безопасности.
По мнению турецкого эксперта, российские инструкторы, которых в СМИ связывают с "ЧВК Вагнера", повысили квалификацию вооруженных сил ЦАР. Эта помощь кардинально отличается от усилий западных стран, которые не помогали африканским странам укреплять армию и государственные органы, а отправляли свои войска для обозначения присутствия в регионе.
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