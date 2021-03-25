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"Мотор Сич" раздора: чем для Киева обернётся приватизация завода

Мир

Многострадальный завод "Мотор Сич", наконец, национализирован, но точку в его истории ставить рано. Остаются иски от Китая и недовольство Вашингтона. Не слишком ли опрометчивый шаг сделали в Киеве — ведь Китай может "обидеться" и ответить снижением торгового оборота?

"Мотор Сич" раздора: чем для Киева обернётся приватизация завода

Насколько критичной станет ситуация для украинской экономики (да и для страны в целом), если от неё действительно "отвернётся" Китай? Рассказывает для читателей "Правды. Ру" Наталья Витренко, председатель Прогрессивной социалистической партии Украины (ПСПУ).

"Два главных врага на планете": в чём интерес Вашингтона к ситуации с "Мотор Сич"

Китай сейчас является главным партнёром Украины во внешнем торговом обороте, подчёркивает эксперт. Самый большой объём импорта Украина получает от Китая, причём для разных отраслей.

"Разрыв торговых отношений с Китаем для Украины чреват колоссальными потерями. Я думаю, что это понимает власть Украины.

Но власть несамостоятельна. Она находится под полным управлением Соединённых Штатов Америки. А для Соединённых Штатов Америки (и это во всех их доктринах сейчас открыто прописано) два главных врага на планете —  Россия и Китай", — рассказывает Витренко.

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Таким образом, в Вашингтоне понимают: приобретение "Мотор Сич" Китаем будет укреплять экономику и обороноспособность Китая. Для Китая очень важно было бы иметь подобный завод, поскольку разработки "Мотор Сич" уникальны и отвечают всем современным требованиям.

"Я сама не была [на "Мотор Сич"], но я знаю, что там самые современные технологии использовались, высококвалифицированные ресурсы. И, конечно, для Китая это очень важно", — уточняет Витренко.

Тем не менее Украина пошла на такой беспрецедентный шаг, который в цивилизованном мире должен быть, по мнению эксперта, сразу осуждён. Сначала нужно было решить все проблемы вокруг завода, а потом уже действовать.

"Украина пошла на то, что, конечно, у неё будут ухудшаться отношения с Китаем, и это ещё и ещё раз больно ударит по экономике нашей страны", — заключает Витренко.

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Автор: Константин Шапров, Редактор: Ольга Алексеева
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