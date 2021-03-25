Многострадальный завод "Мотор Сич", наконец, национализирован, но точку в его истории ставить рано. Остаются иски от Китая и недовольство Вашингтона. Не слишком ли опрометчивый шаг сделали в Киеве — ведь Китай может "обидеться" и ответить снижением торгового оборота?
Насколько критичной станет ситуация для украинской экономики (да и для страны в целом), если от неё действительно "отвернётся" Китай? Рассказывает для читателей "Правды. Ру" Наталья Витренко, председатель Прогрессивной социалистической партии Украины (ПСПУ).
Китай сейчас является главным партнёром Украины во внешнем торговом обороте, подчёркивает эксперт. Самый большой объём импорта Украина получает от Китая, причём для разных отраслей.
"Разрыв торговых отношений с Китаем для Украины чреват колоссальными потерями. Я думаю, что это понимает власть Украины.
Но власть несамостоятельна. Она находится под полным управлением Соединённых Штатов Америки. А для Соединённых Штатов Америки (и это во всех их доктринах сейчас открыто прописано) два главных врага на планете — Россия и Китай", — рассказывает Витренко.
Таким образом, в Вашингтоне понимают: приобретение "Мотор Сич" Китаем будет укреплять экономику и обороноспособность Китая. Для Китая очень важно было бы иметь подобный завод, поскольку разработки "Мотор Сич" уникальны и отвечают всем современным требованиям.
"Я сама не была [на "Мотор Сич"], но я знаю, что там самые современные технологии использовались, высококвалифицированные ресурсы. И, конечно, для Китая это очень важно", — уточняет Витренко.
Тем не менее Украина пошла на такой беспрецедентный шаг, который в цивилизованном мире должен быть, по мнению эксперта, сразу осуждён. Сначала нужно было решить все проблемы вокруг завода, а потом уже действовать.
"Украина пошла на то, что, конечно, у неё будут ухудшаться отношения с Китаем, и это ещё и ещё раз больно ударит по экономике нашей страны", — заключает Витренко.
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