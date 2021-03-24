Всё-таки дошла до промежуточного финала история с "Мотор Сич", его китайскими инвесторами и "доброжелателями" из Вашингтона. Многострадальный завод национализирован, данные об этом доступны на сайте офиса украинского президента Владимира Зеленского.
"Ввести в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины "О неотложных мерах по защите национальных интересов государства в сфере авиационных двигателей", — указано в документе.
Напомним, что решение об этом шаге приняли ещё 11 марта — именно тогда за него высказались в СНБО Украины. По уточнённым данным, вкладчики завода получат некие "компенсации".
Ранее по поводу "Мотор Сич" разгорелся крупный скандал. Кратко о его сути: китайские инвесторы "зашли" в завод на крупную сумму, а затем этот факт вызвал неудовольствие Вашингтона. По итогам раздумий Киев заявил о национализации "Мотор Сич", а китайцы подали на Украину иск в размере 3,5 млрд долларов.
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