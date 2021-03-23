Партия Нитаньяху побеждает на израильских выборах

На прошедших 23 марта выборах в израильский парламент побеждает партия нынешнего премьер-министра ближневосточной республики Биньямина Нетаньяху "Ликуд".

Таковы выводы по данным экзитпола, который проводило государственное радио страны Kan. Второй по счету идет партия "Еш атид" наиболее популярного оппозиционера Яира Лапида. Всего участвовали около 30 партий, барьер в 3,25% проходят целых 12.

К настоящему моменту Нетаньяху находится у власти бессменно с 2009 года. Впервые он возглавлял кабмин Израиля с 1996 по 1999 год.

Экзитпол, проведенный 13-м каналом израильского ТВ, показывает, что блок правых и религиозных партий во главе с "Ликуд" получает 54 кресла и может сформировать коалицию только при поддержке партии "Ямина" Нафтали Беннета, а блок противников премьера может собрать под контроль не более 59 кресел.