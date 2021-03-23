Что нужно поменять в парламенте Украины - спикер Рады

О том, какие новшества было бы неплохо видеть в Верховной раде Украины, рассказал зарубежным корреспондентам председатель парламента Дмитрий Разумков.

Напомним, что Разумков 22 марта посетил с визитом Брюссель, чтобы обсудить в том числе вопросы отношений ЕС и Украины. В числе прочих тем он рассказал и о работе Рады, точнее, "Рады-3" — специальной системы, которая применяется при голосованиях. Ключевые моменты показывал канал "Украина 24".

"Рада-3", которой сегодня мы пользуемся, — ей 20 лет. Она была установлена ​​в 2002 году. И, как любая техника, она также теряет свою актуальность. Я, если честно, иногда удивляюсь: с одной стороны — "Раде-3", а с другой стороны — нашим работникам в Аппарате, которые делают так, что и сегодня она продолжает работать", — рассказал Разумков.

Политик уточнил, что уже в ближайшем будущем вопрос с заменой так или иначе будет решён.

"Мы всё равно должны будем прийти к новой системе "Рада". Надеюсь, что это произойдёт скоро", — резюмировал он.