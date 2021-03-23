О том, какие новшества было бы неплохо видеть в Верховной раде Украины, рассказал зарубежным корреспондентам председатель парламента Дмитрий Разумков.
Напомним, что Разумков 22 марта посетил с визитом Брюссель, чтобы обсудить в том числе вопросы отношений ЕС и Украины. В числе прочих тем он рассказал и о работе Рады, точнее, "Рады-3" — специальной системы, которая применяется при голосованиях. Ключевые моменты показывал канал "Украина 24".
"Рада-3", которой сегодня мы пользуемся, — ей 20 лет. Она была установлена в 2002 году. И, как любая техника, она также теряет свою актуальность.
Я, если честно, иногда удивляюсь: с одной стороны — "Раде-3", а с другой стороны — нашим работникам в Аппарате, которые делают так, что и сегодня она продолжает работать", — рассказал Разумков.
Политик уточнил, что уже в ближайшем будущем вопрос с заменой так или иначе будет решён.
"Мы всё равно должны будем прийти к новой системе "Рада". Надеюсь, что это произойдёт скоро", — резюмировал он.
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