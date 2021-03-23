Основаны на лжи: глава МИД Китая оценил новые санкции ЕС

Санкции ЕС, которые решено было ввести против Китая, остаются односторонними и нелегитимными. Таким образом, Брюссель в очередной раз показал, что ради политических целей готов спокойно нарушать нормы международного права.

Комментарий по санкциям против Китая дал министр иностранных дел страны Ван И. Дипломат, выступая на пресс-конференции, подчеркнул: даже внутри самого ЕС далеко не все страны согласны с политикой санкций, которую ведёт Брюссель.

Напомним, что санкции ЕС были введены в связи с очередными обвинениями касательно уйгурского мусульманского меньшинства в Синьцзяне. Они коснулись одной компании и четырёх граждан Китая.

"Любые односторонние санкции не имеют под собой оснований международного права, в том числе введённые на днях санкции ЕС. ЕС не должен предпринимать подобных шагов, нарушающих международное право. Они не получат поддержки международного сообщества, в особенности так называемые санкции, введённые на основе лжи. Я считаю, что все страны должны выступить против этого", — заявил глава китайского МИД.