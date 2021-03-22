США обречены на поражение в борьбе на два фронта

Китайские эксперты подчёркивают, что США начали стратегически неверную борьбу на два фронта с Россией и Китаем, что "приведёт американский народ к поражению".

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Визит Лаврова — ответ РФ и КНР на давление США

Глава МИД РФ Сергей Лавров по приглашению китайского коллеги Ван И начал визит в Китай 22 и 23 марта, через два дня после первой китайско-американской встречи с момента вступления в должность Джо Байдена и первого его высказывания в отношении Владимира Путина.

Китайские эксперты рассказали The Global Times, как будет развиваться китайско-российское сотрудничество и общие стратегические интересы после визита Сергея Лаврова.

Бывший китайский дипломат и старший научный сотрудник Китайского института международных исследований Ян Сиюй полагает, что визит — это обоюдный "жест" в ответ на нынешнюю новую ситуацию, которая характеризуется тем, что США как сверхдержава стремятся собрать как можно больше союзников в борьбе против РФ и КНР.

"Госсекретарь США Энтони Блинкен назвал Китай и Россию проблемами, которые необходимо решить. В этом контексте визит Лаврова в Китай явно призван противодействовать действиям США. Это дипломатическая игра", — сказал Ян Сиюй.

По его мнению, США стратегически ошибаются, так как им не хватит "реальных возможностей и условий для одновременного удара по Китаю и России".

"Если США хотят одновременно противостоять двум крупным мировым державам, они обречены на поражение, несмотря на их огромную национальную мощь. Американскому народу тоже суждено проиграть", — сказал эксперт.

Но эта позиция США, по его мнению, не означает совместных действий РФ и Китая против них, потому что российско-китайское стратегическое сотрудничество — это прежде всего независимый дипломатический обмен между двумя странами.

"Визит Лаврова в Китай на этот раз призван укрепить стратегические связи и координацию с Китаем, что выходит далеко за рамки нацеливания на США. Если честно, США не так уж и важны", — отметил Ян Сиюй.

По мнению эксперта, Китай не хочет конфронтации с США, точно так же как и Россия не хочет полностью разрывать связи с США, но надеется мирным путем разрешить проблемы, отметил политолог.

США поплатятся

В комментарии для Global Times младший научный сотрудник Института российских исследований Китайского института современных международных отношений Чен Ю заявил, что Китай и Россия в установлении стратегического партнёрства "пользуются поддержкой общественности в борьбе с давлением Запада".

Он согласился с мнением предыдущего комментатора, что США не могут одновременно сдерживать Китай и Россию, к тому же у США много внутренних проблем.

"С момента прихода к власти администрация Байдена проводит иррациональную политику. У США много внутренних проблем, но страна сосредоточена не на решении этих проблем, а на сдерживании двух крупных мировых держав. Если такая политика продлится долго, США поплатятся", — сказал эксперт.

Он уверен, что Китай и РФ действуют по отношению к США с жёсткой позиции и могут работать вместе, чтобы бороться против гегемонии Вашингтона и "устанавливать справедливость" в мировой политике.

"В будущем Китай и Россия продолжат укреплять политическое сотрудничество. И если США будут вести себя провокационно, Китай и Россия обязательно ответят, включая совместные военные учения. Две страны также будут укреплять сотрудничество в Евразии, что также является важным способом борьбы с давлением США", — сказал эксперт.

Наглость и хамство наказуемы

Госсекретарь Байдена Энтони Блинкен на прошлой неделе провалил важные переговоры с китайцами на Аляске. Госдепартамент накануне переговоров объявил об экономических санкциях в отношении двух десятков китайских чиновников. Вначале встречи Блинкен публично перечислил длинный список претензий США к внутренней политике Китая и вынудил члена Госсовета КНР Ян Цзечи жёстко ответить.

Почти одновременно президент Джо Байден согласился с телеведущим ABCnews в том, что президент России Путин — "убийца", вместо того, чтобы дипломатично уклониться от этого замечания и дать (если уж так хотелось) менее прямой ответ.

Байден, по сути, санкционировал серию жёстких обвинений против властей РФ и КНР, которые уничтожают любую возможность найти общий язык с ключевыми игроками геополитического сообщества.

Это была очень непрофессиональная дипломатическая работа Вашингтона, фактически подталкивающая Москву и Пекин к самым тесным двусторонним отношениям за период с 1950-х годов прошлого века.

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