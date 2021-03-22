Турцию в ближайшее время может ждать очередной валютный кризис, существенное сокращение объёма международных резервов из-за неопределенности в экономической политике после отставки главы ЦБ, считают аналитики Центра экономического прогнозирования Газпромбанка.
Центральный банк Турции на прошлой неделе неожиданно сильно ужесточил монетарную политику (ключевая ставка была увеличена с 17% до 19%, хотя рынки ожидали более скромного увеличения в районе 1 процентного пункта). Президент Турции Тайип Эрдоган принял решение уволить главу ЦБ Турции Наджи Агбала. На этом фоне курс лиры по отношению к доллару упал на 17%.
"Увольнение главы ЦБ привело к сильной реакции на рынках, поскольку инвесторы опасаются, что новый председатель ЦБ начнет снижать процентные ставки. Это снизит спрос на турецкую лиру. Если ЦБ попытается поддерживать курс с помощью международных резервов, которые только недавно удалось восстановить до безопасных значений, резервы начнут быстро истощаться", — комментируют эксперты Газпромбанка.
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