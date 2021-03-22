До последнего продолжают "держать оборону" от российской вакцины "Спутник V" видные политики и чиновники ЕС. С заявлением по теме выступил в воскресенье еврокомиссар по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретон.
Бретон, рассуждая о "Спутнике V" в эфире канала TF1, уверенно заявил, что Евросоюз в вакцине не нуждается, поставки идут неплохо, в блоке уже четыре варианта вакцин от других производителей.
"С марта по июнь мы поставим от 300 до 350 млн доз вакцин в Европу. Поскольку Европа — континент, на котором больше всего вакцин (четыре), которые одобрены медицинскими регуляторами, — мы первый континент в плане производства вакцин.
Нам абсолютно не нужен "Спутник V".
Что касается "Спутника V", у россиян проблемы с его производством, и если им понадобится помощь, то мы вернёмся к этому во втором полугодии, но сейчас приоритет отдан европейцам", — рассказал Бретон.
Ранее еврокомиссар заявлял СМИ, что уверен в неких "проблемах с производством", которые есть у Москвы, однако подчеркнул, что в качестве российской разработки "в ЕК не сомневаются".
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен
Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.
Правоохранительные органы европейского государства отнеслись к певице недоброжелательно.