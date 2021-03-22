Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
В Минпромторге рассказали о положительном влиянии американских санкций
В Японии выявили первый случай передачи COVID матерью новорожденному
Американцы заподозрили подготовку к отставке Байдена
Карацев впервые поднялся в топ-30, Касаткина вернулась в топ-50
Во всех школах и детсадах КБР проверят питание из-за жалоб на мясо
Глава Минздрава Туниса сделал прививку "Спутником V"
Как выгодно вложить пять тысяч рублей
Лавров объяснил, почему Китаю и России нужно отказываться от доллара
Минфин предложил использовать средства ФНБ на поддержку экспорта

В Еврокомиссии заявили: ЕС "абсолютно не нужен" Sputnik V

Мир

До последнего продолжают "держать оборону" от российской вакцины "Спутник V" видные политики и чиновники ЕС. С заявлением по теме выступил в воскресенье еврокомиссар по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретон.

В Еврокомиссии заявили: ЕС "абсолютно не нужен" Sputnik V

Бретон, рассуждая о "Спутнике V" в эфире канала TF1, уверенно заявил, что Евросоюз в вакцине не нуждается, поставки идут неплохо, в блоке уже четыре варианта вакцин от других производителей.

"С марта по июнь мы поставим от 300 до 350 млн доз вакцин в Европу. Поскольку Европа — континент, на котором больше всего вакцин (четыре), которые одобрены медицинскими регуляторами, — мы первый континент в плане производства вакцин.

Нам абсолютно не нужен "Спутник V".

Что касается "Спутника V", у россиян проблемы с его производством, и если им понадобится помощь, то мы вернёмся к этому во втором полугодии, но сейчас приоритет отдан европейцам", — рассказал Бретон.

Ранее еврокомиссар заявлял СМИ, что уверен в неких "проблемах с производством", которые есть у Москвы, однако подчеркнул, что в качестве российской разработки "в ЕК не сомневаются".

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.

Автор: Константин Шапров, Редактор: Ольга Алексеева
Последние материалы
Минфин предложил использовать средства ФНБ на поддержку экспорта
Пензенского губернатора доставили в московский ИВС
"Красные" иуды
Лавров о "санкционном наказании" для РФ и КНР: неправильно и неумно
В Еврокомиссии заявили: ЕС "абсолютно не нужен" Sputnik V
"Китайский газовый фокус": как Пекин купил газ дешевле, чем Минск
Кличко оценил акцию у офиса Зеленского и напомнил о сути демократии
"Ни при каких условиях": идею Москвы по Донбассу раскритиковали в Киеве
ЮАР продала ранее приобретённые вакцины AstraZeneca
Реабилитолог рассказал о восстановительной гимнастике для лёгких
Популярное
Российский шоу-бизнес
Веру Брежневу задержала полиция Испании

Правоохранительные органы европейского государства отнеслись к певице недоброжелательно.

Веру Брежневу задержала полиция Испании
Нейтронный "Прорыв" России — фантастика в реальности
Технологии
Нейтронный "Прорыв" России — фантастика в реальности
Кремль
Германию восхитил "дипломатический шедевр Путина"
Российский шоу-бизнес
Ксения Собчак бросила вызов Никите Михалкову
Григорий Середин Кончина СССР: за 9 месяцев 2 референдума с противоположными итогами Григорий Середин Любовь Степушова Зачем власти продавливают слияние КБ "МиГ" и Сухого" Любовь Степушова Александр Артамонов Запад атакует Закавказье. Дело за Россией! Александр Артамонов
Российский шоу-бизнес
Певец Грузии резко ответил всем, кому он не нравится
Северная Америка
"Позор для США!": американцы оценили отказ Байдена от беседы с Путиным
Неизвестные перевели деньги на карту и просят вернуть. Что делать?
Парад мошенников
Неизвестные перевели деньги на карту и просят вернуть. Что делать?
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте
Антиопечатка

Copyright © 1999-2021, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников