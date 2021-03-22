В Еврокомиссии заявили: ЕС "абсолютно не нужен" Sputnik V

До последнего продолжают "держать оборону" от российской вакцины "Спутник V" видные политики и чиновники ЕС. С заявлением по теме выступил в воскресенье еврокомиссар по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретон.

Бретон, рассуждая о "Спутнике V" в эфире канала TF1, уверенно заявил, что Евросоюз в вакцине не нуждается, поставки идут неплохо, в блоке уже четыре варианта вакцин от других производителей.

"С марта по июнь мы поставим от 300 до 350 млн доз вакцин в Европу. Поскольку Европа — континент, на котором больше всего вакцин (четыре), которые одобрены медицинскими регуляторами, — мы первый континент в плане производства вакцин. Нам абсолютно не нужен "Спутник V". Что касается "Спутника V", у россиян проблемы с его производством, и если им понадобится помощь, то мы вернёмся к этому во втором полугодии, но сейчас приоритет отдан европейцам", — рассказал Бретон.

Ранее еврокомиссар заявлял СМИ, что уверен в неких "проблемах с производством", которые есть у Москвы, однако подчеркнул, что в качестве российской разработки "в ЕК не сомневаются".