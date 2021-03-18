В Евросоюзе не торопятся называть Путина "убийцей"

Руководитель дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель не торопится называть Владимира Путина "убийцей" вслед за американским лидером Джо Байденом. На прямой вопрос он заявил, что не ответит "да или нет".

При этом Боррель убежден, что в России было много убийств ключевых фигур, включая политических деятелей и сотрудников СМИ. Он напомнил о санкциях Евросоюза по поводу Алексея Навального.

"Российские власти совершили противоправные действия на Украине и играют явную роль в конфликтах в соседних с нами регионах. Президент РФ несет ответственность за эти действия России", — подчеркнул дипломат, передает РИА "Новости".

Сам Путин, напомним, ответил на обвинение Байдена цитатой из детской игры.