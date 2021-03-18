Стала известна реакция президента России Владимира Путина на крайне скандальные слова его американского коллеги Джо Байдена. Путин ответил пожеланием Байдену здоровья, а также вспомнил детские годы.
Напомним, что ранее Джо Байден заявил, что его российский коллега ответит за вмешательство в американские выборы, а также уточнил, что считает Путина "убийцей". Тема стала широко освещаться в СМИ: свои комментарии предоставили многие видные политики и эксперты.
Путин, комментируя слова Байдена, вспомнил историю из детства, на примере которой и пояснил своё отношение к ситуации.
"В детстве, когда мы во дворе спорили друг с другом, мы говорили: "Кто как обзывается, тот так и называется". И это не случайно.
Это не просто детская поговорочка и шутка. Смысл очень глубокий в этом психологический.
Мы всегда в другом человеке видим свои собственные качества и думаем, что он такой же, как и мы", — рассказал Путин.
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