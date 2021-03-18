Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
Косачёв прокомментировал заявление Байдена о "расплате" Путина
Продюсер объяснила, зачем вдова солиста "Иванушек" легла в психбольницу
Захарова о "ядерных" планах Лондона: "С Британией вообще всё грустно"
В России самая дешёвая рыбка станет "золотой"
Дзюба рассказал, что услышал от партнёров после незабитого пенальти
Филипп Киркоров заявил, что покинет шоу “Маска”
Водителей нового электрокара Fiat 500 наградят криптовалютой
Самойлова пожаловалась на Джигана, который невыносим в быту
Валерий Меладзе дал показания по делу о перестрелке в "Москве-Сити"

"Россия — великая страна": политики ФРГ просят разрешить "Спутник V"

Мир

Сразу несколько крупных немецких политиков напомнили Берлину: вопрос со "Спутником V" стоит решать оперативнее. Слова поддержки для российской разработки нашли руководители трёх германских земель.

"Россия — великая страна": политики ФРГ просят разрешить "Спутник V"

Как пишут в изданиях группы Funke, в число сторонников скорейшего появления российской вакцины в Германии вошли:

  • Михаэль Кречмер, премьер-министр Саксонии;
  • Райнер Хазелофф, премьер-министр Саксонии-Анхальт;
  • Бодо Рамелов, глава Тюрингии.

Цитаты "трёх мушкетёров" приводят также журналисты Funke. Например, Кречмер в одном из своих выступлений сообщил: Россия — "великая страна", так что российские учёные, несомненно, создали хорошую вакцину, которую нужно разрешить на территории Германии.

"В борьбе с коронавирусом мы приветствуем все вакцины, которые являются безопасными, работают и таким образом помогут преодолеть пандемию.

Меня ещё ребенком привили российской вакциной от полиомиелита. И у меня нет никаких проблем", — согласен с коллегой Хазелофф.

Рамелов, в свою очередь, сообщил: пора начинать давить на правительство ФРГ, потому что на данный момент нарастает "зависимость" от AstraZeneca, а это — проблема для всей вакцинационной стратегии страны.

"Важно наконец рассмотреть тему "Спутника V", — резюмировал он.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.

Автор: Константин Шапров, Редактор: Нина Лебедь
Последние материалы
Блинкен уточнил, на кого Штаты надеются в вопросе денуклеаризации КНДР
РКН кусает Twitter. Подавится как с Telegram?
Стала известна дата последней жеребьёвки Лиги чемпионов
Родная мать Дани Милохина разрыдалась, так как сын не желает её видеть
Косачёв прокомментировал заявление Байдена о "расплате" Путина
Продюсер объяснила, зачем вдова солиста "Иванушек" легла в психбольницу
Захарова о "ядерных" планах Лондона: "С Британией вообще всё грустно"
В России самая дешёвая рыбка станет "золотой"
Дзюба рассказал, что услышал от партнёров после незабитого пенальти
Филипп Киркоров заявил, что покинет шоу “Маска”
Популярное
Мир. Новости мира
Байден оскорбил Путина: как ответит Кремль?

Джо Байден в интервью ABC News оскорбительно отозвался о Владимире Путине. Что в ответ должен предпринять Кремль? Делать вид, будто ничего не произошло, странно.

Байден оскорбил Путина: как ответит Кремль?
Президент ООО ФСБ арестован за взятку в особо крупном размере
Парад мошенников
Президент ООО ФСБ арестован за взятку в особо крупном размере
Финансы
Нечаев предложил снизить пенсионный возраст за счёт силовиков
Точка зрения
Почему в Нарве эпидемия, а в Ивангороде жизнь кипит?
Руслан Веснянко Бандеру "выселили" с Московского проспекта Киева, но надолго ли? Руслан Веснянко Василий Амирджанов Симоньян предложила запретить иностранные соцсети Василий Амирджанов Любовь Степушова В Бразилии к власти придут военные, если "народ захочет" Любовь Степушова
Экономика и бизнес
Россияне проиграли от десятилетий реформ
Мир. Новости мира
Греция служит Штатам и Евросоюзу, но очень хочет работать с Россией
И без них хорошо: власти ФРГ "отказались" от санкции США по "СП-2"
Мир. Новости мира
И без них хорошо: власти ФРГ "отказались" от санкции США по "СП-2"
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте
Антиопечатка

Copyright © 1999-2021, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников