Сразу несколько крупных немецких политиков напомнили Берлину: вопрос со "Спутником V" стоит решать оперативнее. Слова поддержки для российской разработки нашли руководители трёх германских земель.
Как пишут в изданиях группы Funke, в число сторонников скорейшего появления российской вакцины в Германии вошли:
Цитаты "трёх мушкетёров" приводят также журналисты Funke. Например, Кречмер в одном из своих выступлений сообщил: Россия — "великая страна", так что российские учёные, несомненно, создали хорошую вакцину, которую нужно разрешить на территории Германии.
"В борьбе с коронавирусом мы приветствуем все вакцины, которые являются безопасными, работают и таким образом помогут преодолеть пандемию.
Меня ещё ребенком привили российской вакциной от полиомиелита. И у меня нет никаких проблем", — согласен с коллегой Хазелофф.
Рамелов, в свою очередь, сообщил: пора начинать давить на правительство ФРГ, потому что на данный момент нарастает "зависимость" от AstraZeneca, а это — проблема для всей вакцинационной стратегии страны.
"Важно наконец рассмотреть тему "Спутника V", — резюмировал он.
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