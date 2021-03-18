"Россия — великая страна": политики ФРГ просят разрешить "Спутник V"

Сразу несколько крупных немецких политиков напомнили Берлину: вопрос со "Спутником V" стоит решать оперативнее. Слова поддержки для российской разработки нашли руководители трёх германских земель.

Как пишут в изданиях группы Funke, в число сторонников скорейшего появления российской вакцины в Германии вошли:

Михаэль Кречмер , премьер-министр Саксонии;

, премьер-министр Саксонии; Райнер Хазелофф , премьер-министр Саксонии-Анхальт;

, премьер-министр Саксонии-Анхальт; Бодо Рамелов, глава Тюрингии.

Цитаты "трёх мушкетёров" приводят также журналисты Funke. Например, Кречмер в одном из своих выступлений сообщил: Россия — "великая страна", так что российские учёные, несомненно, создали хорошую вакцину, которую нужно разрешить на территории Германии.

"В борьбе с коронавирусом мы приветствуем все вакцины, которые являются безопасными, работают и таким образом помогут преодолеть пандемию. Меня ещё ребенком привили российской вакциной от полиомиелита. И у меня нет никаких проблем", — согласен с коллегой Хазелофф.

Рамелов, в свою очередь, сообщил: пора начинать давить на правительство ФРГ, потому что на данный момент нарастает "зависимость" от AstraZeneca, а это — проблема для всей вакцинационной стратегии страны.

"Важно наконец рассмотреть тему "Спутника V", — резюмировал он.