Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
Третьяк ушёл из совета IIHF из-за антироссийских санкций
BoogelWoogel возвращается на "Розу Хутор"
Клава Кока "сорвала уроки" в одной из столичных школ
Курган присоединился к предложению снизить ставку по льготной ипотеке
Лолита Милявская сдала ДНК-тест на алкоголизм
Подмосковье стало лидером по производству грибов в России
Туктамышева показала форму сборной России на ЧМ в Швеции
Эксперт Сивков рассказал о новой-старой украинской ракете
Анита Цой объяснила, что стало причиной скандала на шоу "Маска"

Пригожин заподозрил разведку США в употреблении галлюциногенов

Мир

Разведка США вчера заявила, что Россия и другие государства не предпринимали попыток вмешаться в инфраструктуру президентских выборов в 2020 году и повлиять на подсчет голосов.

Пригожин заподозрил разведку США в употреблении галлюциногенов

В докладе подчеркивается, что в этом большая разница между выборами 2016 года, когда власти РФ участвовали в кампании по дискредитации Джозефа Байдена, кандидата от демократов.

"Мы считаем, что президент России распорядился провести операции по влиянию, направленные на дискредитацию кандидатуры президента Байдена и Демократической партии, поддержку кандидатуры президента Трампа, подрыв общественного доверия к процессу выборов и усугубление социально-политической раздельности в США, а группа российских правительственных организаций провела эту операцию", — сказано в докладе.

Разведка США считает, что РФ действовала через агентов влияния, курировавших негативные публикации про Байдена.

По мнению директора Национального центра контрразведки и безопасности США (NCSC) Уильяма Эванина, в 2020 году РФ, Китай и Иран пытались вмешаться в американские выборы. Он заявил, что Россия и Иран использовали информацию о регистрации избирателей для подрыва доверия к выборам и организации хаоса. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что нет никаких оснований для таких подозрений. Он расценил заявление США как часть политических процессов в Америке.

США в 2016 году обвиняли РФ во вмешательстве в выборы, а Дональда Трампа и его команду — в работе на Россию. Власти РФ опровергли все обвинения. Налогоплательщики США заплатили за "расследование" более 30 миллионов долларов. По его итогам спецпрокурор США Мюллер признал, что связь Трампа и России подтвердить не удалось. Ему пришлось снять обвинения и с бизнесмена Евгения Пригожина, которого Штаты также обвиняли во вмешательстве в выборы.

"Слышал, что в США недавно легализовали галлюциногенные препараты. Судя по недавнему заключению офиса национальной разведки США, плодами этой легализации активно пользуются сотрудники американских спецслужб. Еще немного и им будет мерещиться не только российское вмешательство, но и зеленые гуманоиды, атакующие Белый дом с российским триколором. Братья по разуму, призываю вас срочно завязать с употреблением наркотических средств", — написал Пригожин в своём телеграм-канале после вчерашнего заявления американской разведки.

Напомним, что компания Concord Management and Consulting, которую США обвиняли во вмешательстве в американские выборы, подала в суд на спецпрокурора Мюллера и на генпрокурора Барра. Юристы компании потребовали предоставить в суд вещественные доказательства.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.

Автор: Ольга Лазарева
Последние материалы
IT-отрасль поддержат налоговыми льготами и инвестиционными вычетами
И без них хорошо: власти ФРГ "отказались" от санкции США по "СП-2"
Учёные ошибались: консерваторы ничуть не лучше либералов
Сахар активизирует процесс образования жира в печени
Счётная палата проинформировала ФСБ о проблемах с госдолгом Мордовии
Пригожин заподозрил разведку США в употреблении галлюциногенов
"Краснодар" вернул вратаря Сафонова в основной состав
Авербух подарил Арзамасовой романтический полёт на воздушном шаре
Эксперт объяснил дефицит квартир в РФ и дал совет покупающим жильё
Аналитики: захват другой страны даст рейтинг Путину
Популярное
Общество
Пойманный Путиным карандаш стал топовой новостью

Ловкое обращение президента России с канцелярскими предметами снова стало популярной новостью, вытеснившей из повестки проблемы обычных граждан.

Пойманный Путиным карандаш стал топовой новостью
Россиян предупредили о новой схеме мошенничества
Парад мошенников
Россиян предупредили о новой схеме мошенничества
Новости Симферополя
Сколько жителей Крыма недовольно воссоединением с Россией
Путешествия
Российские туристы не смогут отдохнуть на Кипре
Руслан Веснянко Бандеру "выселили" с Московского проспекта Киева, но надолго ли? Руслан Веснянко Василий Амирджанов Симоньян предложила запретить иностранные соцсети Василий Амирджанов Любовь Степушова В Бразилии к власти придут военные, если "народ захочет" Любовь Степушова
Новости медицины
Микробиолог Гинцбург сообщил о противопоказаниях для вакцинации
Парад мошенников
Президент ООО ФСБ арестован за взятку в особо крупном размере
Что стоит за переводом казахского языка на латиницу? Мнение эксперта
Бывший СССР
Что стоит за переводом казахского языка на латиницу? Мнение эксперта
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте
Антиопечатка

Copyright © 1999-2021, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников