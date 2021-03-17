Пригожин заподозрил разведку США в употреблении галлюциногенов

Разведка США вчера заявила, что Россия и другие государства не предпринимали попыток вмешаться в инфраструктуру президентских выборов в 2020 году и повлиять на подсчет голосов.

В докладе подчеркивается, что в этом большая разница между выборами 2016 года, когда власти РФ участвовали в кампании по дискредитации Джозефа Байдена, кандидата от демократов.

"Мы считаем, что президент России распорядился провести операции по влиянию, направленные на дискредитацию кандидатуры президента Байдена и Демократической партии, поддержку кандидатуры президента Трампа, подрыв общественного доверия к процессу выборов и усугубление социально-политической раздельности в США, а группа российских правительственных организаций провела эту операцию", — сказано в докладе.

Разведка США считает, что РФ действовала через агентов влияния, курировавших негативные публикации про Байдена.

По мнению директора Национального центра контрразведки и безопасности США (NCSC) Уильяма Эванина, в 2020 году РФ, Китай и Иран пытались вмешаться в американские выборы. Он заявил, что Россия и Иран использовали информацию о регистрации избирателей для подрыва доверия к выборам и организации хаоса. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что нет никаких оснований для таких подозрений. Он расценил заявление США как часть политических процессов в Америке.

США в 2016 году обвиняли РФ во вмешательстве в выборы, а Дональда Трампа и его команду — в работе на Россию. Власти РФ опровергли все обвинения. Налогоплательщики США заплатили за "расследование" более 30 миллионов долларов. По его итогам спецпрокурор США Мюллер признал, что связь Трампа и России подтвердить не удалось. Ему пришлось снять обвинения и с бизнесмена Евгения Пригожина, которого Штаты также обвиняли во вмешательстве в выборы.

"Слышал, что в США недавно легализовали галлюциногенные препараты. Судя по недавнему заключению офиса национальной разведки США, плодами этой легализации активно пользуются сотрудники американских спецслужб. Еще немного и им будет мерещиться не только российское вмешательство, но и зеленые гуманоиды, атакующие Белый дом с российским триколором. Братья по разуму, призываю вас срочно завязать с употреблением наркотических средств", — написал Пригожин в своём телеграм-канале после вчерашнего заявления американской разведки.

Напомним, что компания Concord Management and Consulting, которую США обвиняли во вмешательстве в американские выборы, подала в суд на спецпрокурора Мюллера и на генпрокурора Барра. Юристы компании потребовали предоставить в суд вещественные доказательства.