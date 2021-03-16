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Украинский эксперт разъяснил, почему Киев не намерен "бомбить Донбасс"

Мир

Появляющиеся в СМИ данные о том, что Киев якобы готовит некую военную операцию в Донбассе, являются неверными. Киев не стремится к тому, чтобы "бомбить Донбасс", сообщил советник по информационной политике украинской делегации в трёхсторонней контактной группе Алексей Арестович.

Арестович подчеркнул, что по обе стороны фронта живут мирные жители, и власти Украины ни в коем случае не желают "сыпать им на головы" снаряды. Решение, к которому стремится Киев, основано в первую очередь на политике и дипломатии.

Однако в случае, если военное решение вопроса будет Киеву "навязано", то украинская сторона готова ответить. Да так, "что мало не покажется".

"Но я не вижу перспективы. Я профессиональный военный, я воевал. И я не вижу перспектив военного решения", — резюмировал Арестович, выступая на канале "Дом".

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Автор: Константин Шапров, Редактор: Нина Лебедь
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