Появляющиеся в СМИ данные о том, что Киев якобы готовит некую военную операцию в Донбассе, являются неверными. Киев не стремится к тому, чтобы "бомбить Донбасс", сообщил советник по информационной политике украинской делегации в трёхсторонней контактной группе Алексей Арестович.
Арестович подчеркнул, что по обе стороны фронта живут мирные жители, и власти Украины ни в коем случае не желают "сыпать им на головы" снаряды. Решение, к которому стремится Киев, основано в первую очередь на политике и дипломатии.
Однако в случае, если военное решение вопроса будет Киеву "навязано", то украинская сторона готова ответить. Да так, "что мало не покажется".
"Но я не вижу перспективы. Я профессиональный военный, я воевал. И я не вижу перспектив военного решения", — резюмировал Арестович, выступая на канале "Дом".
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен
Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.
Течение COVID-19 с возрастом становится тяжелее, а сам коронавирус, возможно, запускает процессы старения.