Израиль надеется, что летом 2021 года сможет возобновить приём иностранных путешественников, сказал директор департамента министерства туризма Израиля в РФ и СНГ Владимир Шкляр.
"Сейчас с оптимизмом все говорят о лете. Лето, правда, длинное. Может быть, в июле туристы уже смогут приезжать", — сказал он.
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