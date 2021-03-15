Когда Израиль может открыться для россиян

Израиль надеется, что летом 2021 года сможет возобновить приём иностранных путешественников, сказал директор департамента министерства туризма Израиля в РФ и СНГ Владимир Шкляр.

"Сейчас с оптимизмом все говорят о лете. Лето, правда, длинное. Может быть, в июле туристы уже смогут приезжать", — сказал он.